Suspeito de tráfico e homicídios é preso em Castro Alves

O suspeito de tráfico e homicídio Ricardo Rodrigues de Souza, de 29 anos, conhecido como 'Bucha de Sena', foi preso na manhã deste domingo, 4, na cidade de Castro Alves (distante a 190 km de Salvador), no Recôncavo baiano.

O 'Ás de Ouros' do Baralho do Crime, da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), tinha mandado de prisão expedido e estava escondido há 15 dias numa casa alugada no centro do município. No local, a polícia apreendeu maconha e três celulares.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ricardo Rodrigues é envolvido em dezenas de assassinatos e um dos cinco homicidas mais procurados da capital. Ele é apontado pela polícia como líder o tráfico de drogas no bairro da Liberdade e áreas próximas. Ainda segundo o DHPP, foi Ricardo Rodrigues quem, no mês de junho deste ano, determinou a queima de ônibus no fim de linha do Pero Vaz, após uma operação policial.

"Esta é mais uma vitória da polícia baiana. Estávamos com as equipes de inteligência monitorando os deslocamentos desse perigoso traficante e homicida e, no momento certo, conseguimos capturá-lo sem qualquer tipo de resistência e de danos a nossos efetivos", disse, por meio de nota, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Barbosa acrescentou que já mandou reforçar o policiamento na região da Liberdade. O suspeito já foi encaminhado para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha.

