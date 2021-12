Suspeito de tráfico e homicídios é incluído no Baralho do Crime

Silas da Silva, de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas e homicídios foi inserido no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP), como novo "Dois de Paus", nesta quarta-feira, 24.

Segundo a SSP, o jovem, também conhecido como 'Pica-Pau', é suspeito de liderar o tráfico no bairro do BTN III, na cidade de Paulo Afonso (distante 479km de Salvador), além de cinco assassinatos ligados a disputa pelo comércio de entorpecentes.

“Ele já foi transportador, gerente e agora ocupa a liderança”, infirmou a titular da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Paulo Afonso), Mirela Santana Matos Ventura, a SSP.

Pica-pau já possui mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico, além disso, também foi indiciado por crimes de trânsito, violência doméstica, organização criminosa, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Criado em 2011, o Baralho do Crime tem como objetivo de apresentar os suspeitos mais procurados do estado. A população pode contribuir com a ação policial através do 181 (interior do estado) 3235-0000 (capital), ou por meio do site na janela do Denuncie Aqui. Não é necessário se identificar.

