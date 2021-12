Suspeito de tráfico e duplo homicídio é preso em Itabela

Suspeito por envolvimento no tráfico de drogas e em um duplo homicídio, Marcos Santos Brito, de 21 anos, o Curiri, foi preso na quinta-feira, 14, em Itabela (distante a 710 km de Salvador). O homem já tinha outro mandado de prisão solicitado pela comarca de Itamaraju por ter resistido a uma abordagem e trocado tiros com policiais civis.

Segundo informações da Polícia Civil, Jucélio Brito Lima e Beatriz Pereira Machado foram mortos a tiros no interior de um veículo em novembro de 2018, também em Itabela. O casal era envolvido no tráfico e tinha ligações com criminosos que atuam em Arraial D’Ajuda (a 712 km da capital baiana).

Outros envolvidos no duplo homicídio estão sendo procurados pela polícia.

adblock ativo