Suspeito de tráfico é detido no município de Eunápolis

Alexandre Santana Gonçalves, de 19 anos, foi preso no início da noite desta quinta-feira, 31, suspeito de tráfico de drogas no bairro Moisés, em Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com o Radar 64, o Alexandre era integrante de uma quadrilha que, ao perceber a aproximação da polícia, se dispersou na localidade da rua Lua Nova. Alexandre também teria tentado correr, mas foi interceptado pela polícia.

Na ação das equipes, foram apreendidos cerca de 135 gramas de drogas, entre maconha, crack e cocaína, além de uma quantia de R$ 35.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia local.

