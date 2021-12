Suspeito de tráfico é detido no município de Barreiras

Dorgivan da Silva Souza, de 34 anos, foi detido na manhã desta terça-feira, 26, por suspeita de tráfico de drogas no município de Barreiras (distante a 863 km de Salvador), no oeste do estado.

De acordo com o Blog do Braga, equipes da Polícia Militar (PM-BA) receberam uma denúncia acerca da venda de entorpecentes na região. Ao se deslocarem para o local, os PMs identificaram um rapaz em uma motocicleta, modelo Honda, sem placa.

Antes mesmo da abordagem, o suspeito correu para dentro de uma residência e foi cercado pelas equipes, sendo dada a voz de prisão. Na ação, foram encontrados dois pedaços de maconha e mais trouxinhas pronta para a venda, totalizando 80g; 02 trouxinhas de cocaína; 01 balança de precisão e R$ 447,50 em espécie, tudo dentro do baú da moto.

O material ilícito foi apresentado na Delegacia de Barreiras, enquanto a moto foi encaminhada para o pátio de veículos.

