Suspeito de tráfico de drogas morre em confronto com a polícia na RMS

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante confronto com a polícia na tarde desta quinta-feira, 15, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo dos Santos Rosendo, conhecido como "Doideira", foi localizado por policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias), que receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas no bairro de Araçatiba. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros pelo suspeito.

Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido e chegou a ser levado para o Hospital Albino Leão, mas não resistiu. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições, 37 trouxas de maconha e uma balança, além de um relatório sobre as vendas das drogas.

"Há mais ou menos uns 40 dias, ele também atirou na nossa viatura para fugir de uma ação. Era um criminoso já conhecido pela nossa unidade" informou o comandante da 10ª CIPM, major José Luís Ventura Mesquita Júnior.

