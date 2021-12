Suspeito de tráfico de drogas morre durante confronto com a polícia em Itinga

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto em confronto com a polícia na tarde desta segunda-feira, 6, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Fabiano Roberto Barbosa Miranda Silva foi baleado durante o tiroteio e chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. Os outros dois comparsas de Fabiano, ainda não identificados, foram presos.

A situação ocorreu no bairro de Itinga, após as guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) receberem uma denúncia sobre homens armados na região. Durante a ação, os três suspeitos foram flagrados com 1.200 porções de maconha.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ao perceber a abordagem, o trio reagiu atirando contra os agentes. Além da droga, os suspeitos estavam com uma pistola calibre 380, carregador, munições e uma balança.

O material foi apreendido e o caso foi registrado na 27ª delegacia territorial (DT/Itinga).

