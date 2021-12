Suspeito de tráfico de drogas é preso em Paulo Afonso

Um homem foi preso depois de ser flagrado com uma sacola com drogas na noite desta sexta-feira, 24, em Paulo Afonso (a 479 quilômetros de Salvador). Aldisson Salustiano, 20 anos, estava na na Rua Mandacaru, bairro Senhor do Bonfim, com 12 petecas de maconha, nove pedras de crack e um caderno com anotações de venda de drogas.

Os policiais da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) chegaram até o homem depois que ele foi denunciado, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Conforme informações divulgadas pelo órgão na tarde deste sábado, 25, Uma moto modelo Honda, placa MOE 9337, com lacre rompido, também foi apreendida com o suspeito. Aldisson foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial do município, onde está à disposição da justiça.

