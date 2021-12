Suspeito de tráfico de drogas é preso em Juazeiro

Felipe Conceição do Nascimento, de 18 anos, foi detido na tarde desta terça-feira, 29, suspeito de tráfico de drogas no município de Juazeiro (distante a 502 km de Salvador). As informações são da Polícia Civil.

Na ação, foram apreendidos mais de 1,7 kg de maconha, além de uma balança. O material, que estava em uma propriedade na zona rural da cidade, deverá ser encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Felipe foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Juazeiro e será encaminhado para a audiência de custódia.

