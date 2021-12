Suspeito de tráfico de drogas e homicídio é morto em ação da PM

Uma ação da 4ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) com apoio da PM de Pernambuco localizou no último sábado, 8, Gilmar Alves Pereira, 37 anos, responsável pelo tráfico de drogas em Abaré e região.

As equipes foram até a zona rural, no povoado Terra Branca, para averiguar as denúncias e de acordo com o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Carlos Humberto Moreira, Gilmar já era suspeito, também, por homicídio de um senhor, há seis meses.

Ainda segundo o oficial, ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros. Gilmar foi encaminhado ainda com vida para o Hospital Belém de São Francisco, mas não resistiu. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Floresta, em Pernambuco. Dois revólveres calibre 38, duas espingardas (uma calibre 28 e outra calibre 16) e 34 munições foram apreendidas nesta ação.

