Suspeito de tráfico de drogas é flagrado com arma em Rio Real

Apontado pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, Maurício Silva de Oliveira foi preso com um revólver durante operação na cidade de Rio Real (a 203 km de Salvador), na quinta-feira, 23.

Segundo o delegado Jobson Marques, da Delegacia Territorial (DT) de Rio Real, o suspeito atuava nos bairros Campão, Maré Mansa e Centro. Ele era procurado pela polícia.

Maurício Silva foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e seguirá para o sistema prisional. O revólver passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), para checar se já foi utilizado em algum homicídio ocorrido na região.

adblock ativo