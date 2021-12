Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Eunápolis

Foi preso em flagrante na quarta-feira, 11, Jhemison Oliveira Santos, de 19 anos, durante uma ação policial realizada por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele é suspeito de tentativa de homicídio na região.

De acordo com informações da Polícia Civil, Jhemison teria envolvimento com o tráfico de drogas e, no momento do flagrante, estava na companhia de comparsas que conseguiram escapar. As investigações apontam que eles planejavam matar um adolescente de apenas 13 anos.

Materiais como um porrete de madeira, uma barra de ferro, uma balança de precisão, embalagens para drogas e maconha foram apreendidos e serão encaminhados à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

