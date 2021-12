Suspeito de tentar matar mulher morre em acidente na BR-116

Um homem morreu em um acidente na BR-116, no trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. Domício da Silva Andrade pilotava em uma motocicleta que bateu de frente com uma carreta. O condutor do veículo pesado informou que tentou desviar do motociclista que estava na contramão, mas não conseguiu evitar o acidente.

Domício teve o corpo arremessado e morreu no local da colisão. Segundo o Blog do Marcelo, a polícia suspeita que ela tenha cometido suicídio após tentar matar a mulher. Isabel Anjos Reis, 43, foi encontrada com perfurações de arma branca. A tentativa de homicídio aconteceu neste sábado, 15, momentos antes do acidente.

Isabel foi socorrida para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde está internada.

Polícia suspeita que Domício cometeu suicídio após esfaquear mulher (Foto: Reprodução | Blog do Marcelo)

adblock ativo