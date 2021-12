Suspeito de tentar matar criança em Eunápolis é preso

A Polícia Civil de Eunápolis (distante a 643 km de Salvador) prendeu, nesta quinta-feira, 5, Tiago Silva da Rocha, de 18 anos, suspeito de tentativa de homicídio contra uma uma criança de 12 anos na madrugada de quarta, 4, nas imediações de um posto de combustível, no bairro Itapuã.

Segundo a polícia, Tiago, que é investigado por tráfico e homicídios, tentou matar o menino porque achava que a vítima estivesse vendendo drogas em sua área de atuação. O garoto, que conforme a polícia era usuários de drogas, foi atingido por sete tiros em várias partes do corpo.

Após ser baleada, a criança foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral, onde passou por uma cirurgia. Ainda de acordo com a polícia, ele não corre risco de morrer.

Em depoimento, Tiago negou envolvimento na tentativa de homicídio. Um irmão dele, de 17 anos, também chegou a ser apreendido, mas como a polícia entendeu que não participou do crime, apesar de estar no momento do ocorrido, foi liberado.

