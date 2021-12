Suspeito de tentar comprar menino na rodoviária é preso

O homem suspeito de tentar comprar um adolescente de 12 anos por cerca de R$ 5 mil, no último sábado, 12, foi preso na manhã desta terça-feira, 15. De acordo com informações da Polícia Civil, Sinvaldo Lenes Vieira, de 71 anos, foi encontrado na zona rural de Botuporã, no sul da Bahia.

Ainda segundo a polícia, Sinvaldo já possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Na transação envolvendo o garoto, o idoso pagaria o valor de R$ 5 mil à mãe da criança, Maria Rocha Roque, presa em Bom Jesus da Lapa, no mesmo dia.

Após o decreto de prisão preventiva,o suspeito foi encaminhado à sede da 26ª Coorpin/Santa Maria, onde prestará depoimento e permanecerá à disposição da Justiça.

