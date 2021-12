Suspeito de tentar assassinar companheira é detido em Santa Maria da Vitória

Um homem suspeito de tentar matar a companheira a facadas foi preso na manhã deste domingo, 25, na casa onde a agressão aconteceu em Santa Maria da Vitória (a 867 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Civil, Roberto Bernardino dos Santos foi autuado em flagrante horas após desferir uma facada no braço de Ione Pereira Lima. A vítima registrou ocorrência na Delegacia Territorial do município e na sequência foi levada por militares ao hospital municipal.

O suspeito permanece à disposição da Justiça na unidade policial onde está custodiado.

