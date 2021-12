Suspeito de ser líder de quadrilha é preso na Bahia

Um homem, suspeito de ser o líder de uma quadrilha, foi preso nesta quinta-feira, 23, durante uma operação da Polícia Civil no município baiano de Ruy Barbosa (a 313 quilômetros de Salvador).

Segundo a polícia, Aldacir Gomes dos Santos Júnior, conhecido como "Juninho", foi detido, depois que Luan Barreto da Silva, o "Pade" - também suspeito de fazer parte do grupo criminoso - ter informado durante interrogatório onde Aldacir poderia ser encontrado.

Na ação da polícia, outras quatro pessoas, suspeitas de compôr o bando, foram encaminhadas à Delegacia Territorial do município. Elas foram ouvidas e liberadas logo em seguida.

A ação reuniu equipes da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba), Delegacia Territorial (DT/Ruy Barbosa) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

