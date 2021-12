Suspeito de sequestro é preso em Conceição do Jacuípe

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira, 17, no município de Conceição do Jacuípe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Marven Chagas Batista possui um mandado de prisão em aberto no estado do Rio de Janeiro por extorsão mediante sequestro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito conseguiu furar bloqueios policiais implementados nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e seguia para a Bahia, onde foi detido.

De acordo com o delegado da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, André Luís Ribeiro, o crime ocorreu no fim de 2018. "Ele participou de um sequestro na cidade de Campos de Goytacazes, no interior do Rio, de um empresário e sua esposa, no dia três de dezembro do ano passado, e teria recebido R$ 160 mil reais. E possuía um mandado de prisão em aberto por conta desse crime, expedido pela comarca daquele município", explica.

O delegado também informou que Marven está custodiado no Complexo Policial de Sobradinho e ficará no local enquanto aguarda a transferência para o Rio de Janeiro. Com o suspeito foi apreendido um veículo Audi, de placa MSJ-0030, de Vitória do Espírito Santo.

A operação contou com agentes da DRFR de Feira de Santana, 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

