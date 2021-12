Suspeito de roubos de veículos é preso em Ibirapitanga

Um homem de 35 anos, que não teve o nome relevado, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira, 2, no Km 806 da BR-330, no município de Ibirapitanga (distante a 347 Km de Salvador). De acordo com a PRF, ele era foragido da Justiça e portava documento falso e carro roubado, modelo GM/Montana.

Ao abordar o condutor do veículo na rodovia, os policiais perceberam indícios de falsificação no documento e fizeram uma 'fiscalização minuciosa' no carro, onde constataram que o homem possuía placa clonada e que o veículo havia sido roubado em março deste ano, no município de Feira de Santana.

Até o documento de identificação era falso. O nome verdadeiro do homem tem um mandado de prisão em aberto, expedido em junho de 2012 pela Justiça da Bahia. Antes disso, em 2010, ele já havia sido preso e apontado como chefe de quadrilha especializada em roubo de veículos. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia judiciária local.

adblock ativo