Suspeito de roubos a banco morre após confronto com a polícia

Um homem morreu nesta quinta-feira, 30, após confronto com a polícia em Porto Seguro (a 712 quilômetros de Salvador). Ivagno Souza Correira Júnior, conhecido como 'Pezão' era suspeito de participar de roubos a bancos e homicídios na cidade baiana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ivagno foi encontrado em uma casa no bairro do Mirante, tentou escapar e atirou contra as guarnições, no confronto ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito foi apreendida uma pistola Glock nove milímetros.

Um policial ficou ferido, foi socorrido ao hospital e não corre risco de morte.

Histórico

Ivagno é suspeito de envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e participação em roubos a instituições financeiras. O caso mais recente ocorreu em 9 de abril, quando ele e outros suspeitos tentaram explodir caixas eletrônicos em uma agência bancária de Porto Seguro. A ação foi frustrada com a chegada da Polícia Militar.

Segundo o comandante do 8º Batalhão da Polícia Milita (BPM), tenente-coronel Anacleto França Silva, Ivagno também é suspeito de participar do roubo a um banco no município de Belmonte, em 5 de outubro de 2018, e a um carro de valores em Eunápolis, em março de 2018.

adblock ativo