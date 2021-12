Suspeito de roubo em SP é preso em fiscalização da PRF na BR-101

Um homem de 33 anos foi preso na noite deste sábado, 26, no Km 1 da BR-110, em trecho que pertence ao município de Paulo Afonso (distante a 434 km de Salvador), no Vale São-Franciscano da Bahia. Ele possuía mandado de prisão em aberto por roubo qualificado, ocorrido no estado de São Paulo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização em frente a unidade operacional da instituição, localizada na cidade, quando abordou um caminhão que saiu de Maceió (AL) e tinha como destino a capital paulista. Em consulta ao banco de dados, foi constatado que um dos ocupantes do veículo possuía o mandado de prisão em seu desfavor.

O documento foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e tinha validade até fevereiro de 2033. Os agentes deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Paulo Afonso (BA), para o cumprimento da prisão preventiva.

O caminhão foi recolhido ao pátio da PRF por estar com o licenciamento atrasado.

adblock ativo