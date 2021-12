Suspeito de roubo é preso quatro vezes em menos de três meses

Um suspeito de cometer de assaltos foi preso na noite desta quinta-feira, 3, na cidade de Porto Seguro (a 590 quilômetros de Salvador). Esta é a quarta vez que Josias Aquino, 30 anos, é detido em menos de três meses, segundo a polícia.

De acordo com as informações divulgadas na manhã desta sexta, 4, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a primeira prisão dele aconteceu no dia 4 de março, também por roubo. Ele passou por audiência de custódia e foi solto. Três dias depois, ele foi detido novamente.

Segundo o órgão, mesmo preso pela segunda vez, Josias ganhou mais uma vez liberdade provisória. Em abril, a Polícia Militar da cidade recebeu depoimentos que descreviam as características do homem em um novo caso de roubo. Por conta disso, em 15 de abril, os militares prenderam o suspeito pela terceira vez.

Nesta quinta, 3, o suspeito foi detido, pela quarta vez, com um celular que tinha roubado de uma turista mineira. O assaltante foi levado para delegacia do município, onde foi reconhecido pela vítima.

"Infelizmente, temos que fazer o trabalho várias vezes contra um mesmo criminoso. É uma rotina no trabalho policial. Ontem (quinta) mesmo foram presos dois traficantes em Salvador com tornozeleiras eletrônicas. Ambos estavam em liberdade provisória, continuavam vendendo drogas e um deles assumiu um homicídio", comentou o comandante de Operações da PM, coronel Paulo Uzêda.

