Suspeito de roubo de carro é morto em confronto com a polícia em Feira

Um suspeito de roubo de carro foi morto na noite desta segunda-feira, 15, durante um confronto com policiais civis na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Elenildo de Oliveira Carmo estava no bairro Conceição – com um veículo modelo Fiat Toro, que havia sido roubado no Jardim Acácia – quando foi interceptado por guarnições da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos do município.

O homem teria resistido à voz de prisão e atirado contra os policiais, segundo informações divulgadas pelo site Acorda Cidade. Durante o confronto, Elenildo foi atingido e chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.

O suspeito, que morava no residencial Parque dos Coqueiros, já possuía passagem pela polícia em 2017.

