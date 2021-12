Suspeito de roubo, cantor é morto pela polícia na Bahia

Um cantor de forró foi morto a tiros durante uma abordagem policial na cidade de Irecê (distante a 480 km de Salvador), na região norte da Bahia, na madrugada de domingo, 6.

O 7º Batalhão de Polícia Militar da cidade informou que Igor Féliz, de 19 anos, da Banda dos Vaqueiros, estava em um carro suspeito de ser roubado e foi baleado depois de reagir a abordagem quando os agentes da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) deram-lhe voz de prisão.

De acordo com a polícia, ao perceber a viatura, o cantor tentou fugir com o veículo, mas se envolveu em um acidente. Depois, atirou contra os agentes, que revidaram e o atingiram.

Ferido, ele chegou a ser encaminhado para o Hospital de João Dourado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a Polícia Militar informou que Igor foi reconhecido pelo proprietário do veículo como sendo o homem que o assaltou. Ele teria usado uma arma para render a vítima.

Em entrevista a uma rádio do interior, a mãe de Igor confirmou o furto do carro pelo cantor, mas informou que suspeita que o filho tenha sido vítima de tortura por parte dos policiais, já que, segundo ela, ao contrário do que a PM diz, o jovem não sofreu nenhuma perfuração a bala e apresentava afundamento no crânio e hematomas pelo corpo.

O corpo do cantor foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê, onde passará por exames que devem esclarecer as causas da morte.

adblock ativo