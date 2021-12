Suspeito de roubo a banco morre em confronto com a PM

Um suspeito de participar do roubo a banco em Boa Nova, no sudoeste da Bahia, foi morto na noite desta sexta-feira, 7, durante um confronto com a polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Fabiano Antônio da Silva, 32 anos, foi localizado no povoado de Surucucu, zona rural da cidade de Catingal.

Outros três suspeitos foram mortos no dia do roubo, na última terça, 4. A ação aterrorizou moradores do município e a quadrilha chegou a fazer um refém, que foi liberado em seguida.

A polícia apreendeu um fuzil calibre 5,56, uma pistola calibre 380, um colete balístico, roupas camufladas e celulares.

"Sabemos que ainda existem remanescentes da quadrilha, alguns feridos, escondidos na mata, principalmente em povoados na zona rural. As varreduras continuam sendo realizadas", disse o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central, major PM Fábio Rodrigo de Melo Oliveira.

Fabiano é o quarto suspeito de participar do roubo a morrer em confronto com a polícia (Foto: SSP)

