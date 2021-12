Suspeito de roubo a banco é morto durante confronto com a polícia

Um homem morreu nesta quinta-feira, 5, durante confronto com a polícia entre os municípios de Ruy Barbosa e Macajuba, no Chapada Diamantina.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada realizavam uma blitz entre as cidades, quando mandaram parar um veículo modelo Amarok.

A ordem não foi obdecida e o motorista disparou tiros contra os policiais, na tentativa de fugir. Os militares revidaram e durante o confronto, o suspeito foi ferido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Ruy Barbosa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem possuía mandado de prisão por sequestro e roubos a bancos. Ele integrava a "Quadrilha do Giroflex", que segundo a polícia é responsável por diversas ações ilícitas na região da Chapada.

Na ação foram apreendidos 14,7 mil reais em espécie, um revólver calibre 38, munições, relógios, brincos e um capuz, além do carro utilizado.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Ruy Barbosa. A Polícia Civil vai investigar o caso.

