Suspeito de roubar cerca de 50 carros de luxo morre em Feira de Santana

Considerado o maior assaltante de carros de luxo de Feira de Santana (a 104 km de Salvador), Euripedes Oliveira Pinto, de 29 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 29, após perseguição e confronto contra policiais. "Pepe", como era conhecido, é suspeito de roubar cerca de 50 carros de luxo no intervalo de apenas um ano, período no qual foi investigado.

Segundo informações da Secretaria de segurança Pública (SSP-BA), os alvos preferidos de Pepe eram idosos e mulheres que viviam na cidade. O suspeito costumava agir nas primeiras horas da manhã e possuía comparsas. Os relatos das vítimas sobre um homem "alto e gordo" ajudaram na identificação.

De acordo com a SSP-BA, a abordagem ao assaltante ocorreu em uma casa, localizada no distrito de Humildes que era usada por Pepe. Uma campana foi montada e durante a aproximação, o suspeito, que tentou fugir em um veículo com restrição de roubo, reagiu atirando e acabou ferido.

Pepe foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Uma pistola, carregadores, um revólver e munições foram apreendidos na ação.

Armas, munições e carregadores foram encontrados com Pepe

