Suspeito de roubar casa de César Borges é recapturado

A polícia localizou e prendeu nesta quinta-feira, 29, Jean Pinto Borges, conhecido como "Vida Louca". Ele é um dos suspeitos de roubar a casa do ex-governador César Borges e havia fugido da 19ª Delegacia Territorial (DT), em Itaparica.

Jean estava na localidade do Mucambo, após fugir para a casa de familiares.

Segundo informações da polícia, ele estava preso por uma algema a um corrimão quando conseguiu escapar na manhã desta quarta, 28.

A casa de César Borges, localizada no Condomínio Água Viva, foi assaltada no último domingo, 25. Cinco homens encapuzados invadiram o local, enquanto um comparsa vigiava o entorno da residência, e roubaram pertences dos famíliares do ex-governador, como celulares, relógios e dinheiro.

Na terça, 27, a polícia prendeu o quarto suspeito do crime, Reginaldo Araújo dos Santos, de 34 anos, capturado na localidade do Mucambo. Outros dois homens já haviam sido detidos e um adolescente apreendido.

