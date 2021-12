Suspeito de participar de homicídio é preso no sudoeste do estado

Um homem identificado como Almir Ribeiro Ferreira, de 22 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, 3, no município de Mortugaba (distante a 743 km de Salvador), no sudoeste baiano. Ele é suspeito de ser o terceiro envolvido no latrocínio de Manoel Pinheiro de Brito.

De acordo com a Polícia Civil, Almir seria o mentor do homicídio e autor dos disparos. Na ação, o suspeito teria o auxílio de dois comparsas: Júlio César Santos Pinheiro e Daniel Rodrigues Lopes, que já estão à disposição da Justiça.

Segundo informações do titular da Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, Vinicius de Morais Oliveira, o trio também tem envolvimento com o tráfico de drogas na região. Uma balança de precisão e 322 porções de maconha foram apreendidas em uma casa usada pelos criminosos.

Além do latrocínio, Almir e Daniel vão responder por tráfico e associação para o tráfico, e Júlio também por associação ao tráfico de drogas.

Os três vão passar por audiência de custódia e o entorpecente será encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

