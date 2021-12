Suspeito de participar da morte de PM em shopping de Salvador é solto

O homem preso, suspeito de participar do assalto e homicídio de um policial militar no Shopping da Gente, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, foi liberado horas depois de ser detido. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 30, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SSP, o suspeito, de prenome Washington, foi ouvido na delegacia na terça-feira, 29, mas foi liberado em seguida. O órgão afirmou que ele segue sendo suspeito de participação nos crimes.

O policial militar Tiago Ribeiro Simões morreu após ser baleado no fim da manhã de terça-feira, durante um tiroteio no Shopping da Gente, em Salvador. O PM estava tomando um café no centro de compras quando percebeu a tentativa de assalto e tentou reagir. Ele foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos.

À noite, Washington foi encontrado após denúncias anônimas, na localidade conhecida como Brongo, no bairro de IAPI.

adblock ativo