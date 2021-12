Suspeito de negociar com mãe compra de garoto de 12 anos é solto

O idoso identificado como Sinvaldo Lenes Vieira, suspeito de negociar com uma mulher a compra de um garoto no valor de R$70 mil reais, foi liberado da delegacia do município de Santa Maria da Vitória, na tarde da última quarta-feira, 6, após pagar uma fiança no valor de dois salários mínimos, equivalente a R$1.996.

Segundo o portal Acorda Cidade, os policiais informaram que a prisão da mãe, responsável pela venda do adolescente, também é afiançável, porém ela alegou não ter recursos para pagar.

Em janeiro, a polícia condenou Maria Rocha Roque por tráfico de pessoas, abandono de incapaz e comunicação falsa de crime. Sinvaldo Lenes foi indiciado por tráfico de pessoas, mesmo negando participação no crime.

De acordo com a policia, em depoimento, a mãe indicou a participação de Sinvaldo na negociação e alegou que venderia a criança por ter sido fruto de um estupro.

adblock ativo