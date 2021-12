Suspeito de matar universitária em Cachoeira se entrega à polícia

José Alexandre Passo Goes Silva, de 34 anos, acusado de assassinar a universitária Elitânia de Souza da Hora, 25, teve o mandado de prisão por feminicídio cumprido na tarde desta sexta-feira, 29. A informação foi revelada pelo delegado João Matheus, de Cachoeira, responsável pela investigação do crime.

Acompanhado de um advogado, Alexandre apresentou-se espontaneamente, no início desta tarde, em Feira de Santana, e deverá ser recambiado para Cachoeira, onde será interrogado.

Elitânia foi baleada quando chegava em casa, por volta das 22h40, no bairro Currais Velhos, em Cachoeira. Alexandre não aceitava o fim da relação e fugiu do local após o crime. Equipes da Delegacia Territorial de Cachoeira ouviram testemunhas e realizaram diligências ininterruptas, no intuito de localizar o criminoso.

