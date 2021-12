Suspeito de matar três irmãos em Ribeira do Pombal é preso

Um dos suspeitos de ter matado três irmãos na cidade de Ribeira do Pombal (a 289 quilômetros de Salvador) foi preso nesta quarta-feira, 24. Paulo Jesus dos Santos, conhecido como Paulo Ovelha, teria participado, no domingo, 21, da execução de Reures dos Santos Matos, 29 anos, Cláudio José dos Santos Matos, 27 anos, e Bruno José dos Santos Matos, 27 anos. Este último chegou a ser decapitado pelos criminosos, segundo a Polícia Civil.

A cabeça da vítima foi encontrada, dias depois, numa localidade conhecida como Tabuleiro do Veríssimo, na zona rural do município, próximo ao local onde ocorreu a ação criminosa. Um carro, com características semelhantes ao utilizado no crime, também foi encontrado. O veículo, da marca Fiat Doblô, estava parcialmente queimado e foi achado na zona rural do município de Tucano. O automóvel irá passar por perícia.

Ainda segundo a polícia, Paulo Ovelha estava preso e havia sido liberado poucos dias antes do crime acontecer. Os outros envolvidos na morte dos irmãos estão sendo procurados.

Crime brutal

Os irmãos Reures dos Santos Matos e Cláudio José dos Santos Matos foram assassinados na tarde deste domingo, 21, enquanto estavam dentro de um bar no povoado Barro Vermelho, em Ribeira do Pombal. Bruno José dos Santos Matos, que também estava local, conseguiu fugir, mas foi alcançado. Após ser baleado, foi decapitado.

Na ocasião, uma quarta pessoa também foi atingida pelos disparos. Alaelson Santos, 27 anos, saía do banheiro quando foi atingido na virilha. Ele não seria um dos alvos dos criminosos.

Briga de facções

A polícia suspeita que os três irmãos integravam a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM)/Caveira. O delegado Edemir Antônio Luchini Júnior disse ao Portal A TARDE nesta terça, 23, que, por conta disso, eles foram mortos por integrantes da facção rival, o Comando da Paz(CP)/Katiara.

Uma das suspeitas levantadas é que o crime teria sido em represália à morte de um casal de namorados ocorrida na última quinta, 18. O homem, identificado pela polícia como "Luciano", teria atuado na Katiara por algum tempo.

* Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

