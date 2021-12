Suspeito de matar sogra é preso em Alagoinhas

O pedreiro Bruno Santos Silva, conhecido com Jegue, de 28 anos, foi preso por investigadores da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Alagoinhas, a 120km de Salvador, na segunda-feira, 11.

Ele é suspeito de ter matado a sogra e ferido a namorada a tiros, em agosto do ano passado, na localidade de Narandiba, zona rual do município.

Bruno estava foragido desde agosto e, segundo investigações, teria efetuado dois disparos contra Maria da Silva Santos, 53, em represália ao fato dela ser contra o relacionamento que mantinha com sua filha Fabiana da Silva Santos, 31. Ele será encaminhado para a prisão.

adblock ativo