Suspeito de matar sindicalista é preso durante operação em cidade baiana

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 21, no município de Central (a 510 km de Salvador), Leandro Ferreira Rocha, de 32 anos, suspeito de matar o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município, Aroldo Pereira de Souza.

A prisão ocorreu durante a Operação Feedback, deflagrada pela 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Irecê), Delegacia Territorial de Central e a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido, que também apreenderam três motocicletas – uma delas utilizadas no crime –, um carro modelo Fiat Toro, 13 telefones celulares – que pertenciam a pessoas ligadas ao suspeito –, um notebook, três câmeras fotográficas e dois pen drives.

“Ainda não sabemos a motivação do crime, mas tudo indica que Leandro foi contratado para efetuar os disparos contra o sindicalista”, explicou o delegado titular da Delegacia Territorial de Central, Michael Alves.

De acordo com o delegado, Leandro acumula passagens na polícia por receptação de veículo roubado e é investigado por outro homicídio na região. Ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Central, onde está à disposição da Justiça.

Além de motocicletas e carro, foram apreendidos celulares, notebook e pen drives

adblock ativo