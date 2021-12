Suspeito de matar sargento é morto em confronto com a polícia na Bahia

O suspeito de assassinar um sargento da Polícia Militar (PM) de Sergipe foi localizado e morto na madrugada desta quinta-feira, 24, em um condomínio de luxo em Barra do Jacuípe, no município baiano de Camaçari. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Bruno Bispo Aragão, de 21 anos, foi responsável pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do sargento Ronaldo Bispo Santos, de 54 anos, ocorrido no último dia 9 de janeiro, na cidade sergipana de Itaporanga D’Ajuda.

O suspeito foi localizado por agentes da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil da Bahia e do Cope de Sergipe. Com o objetivo de cumprir o mandado de prisão, as guarnições cercaram a casa em que Bruno. Entretanto, segundo a SSP-BA, o suspeito teria reagido à abordagem e acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Bruno atuava como traficante, já havia sido preso e possuía mandado de prisão em aberto. Ele conseguiu fugiu após o crime contra o militar. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 - usado para matar o sargento da PM sergipana - e munições.

