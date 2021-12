Suspeito de matar produtor de eventos é preso em Salvador

Gladson Bezerra da Silva, de 20 anos, suspeito de matar o produtor Cristian Antônio de Almeida, de 56 anos, no dia 8 de junho, em Feira de Santana (distante a 109 Km de Salvador), foi preso na tarde da terça-feira, 14, em Salvador. As informações são do Acorda Cidade.

De acordo com a polícia, ele estava escondido na casa de um tio em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário. Christy Helmayd, como era conhecido, foi morto a golpes de faca dentro de um bar após discussão, na Avenida João Durval, em Feira de Santana.

Em depoimento, Gladson disse que vinha sendo assediado por Cristin , o que teria provocado a reação. "Eu matei porque ele ficava me assediando. Toda vez que eu passava ele ficava me chamando para ir para casa dele. Falava que me daria dinheiro. Estou muito arrependido, não era para pegar no pescoço dele, mas aconteceu. Não tinha caso com ele. Ele passou a mão em mim e disse que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém", relatou.

Cristian era produtor de eventos e colunista social (Foto: Reprodução | Acorda Cidade)

"Foi um crime que chocou a sociedade. Nenhum crime é igual a outro, existem várias circunstâncias e, nesse caso específico houve elementos que trouxeram provas muito contundentes e de forma rápida, propiciando assim a rápida elucidação. Evidentemente que todos os homicídios têm o mesmo grau de prioridade tendo em vista que é um crime contra a vida e foi criada uma Delegacia de Homicídios exatamente para priorizar esse tipo de crime, destacou João Rorigo Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional do Interior (1ª Coorpin).

Gladson foi encaminhado para o complexo policial de Sobradinho, em Feira de Santana, e segue à disposição da Justiça.

