Suspeito de matar prima de 15 anos é detido em Conceição do Coité

Deivid Santos Santana, de 21 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 5, suspeito de matar a própria prima em Conceição do Coité (distante a 220 km de Salvador), nordeste do estado. Kauane de Santana Pereira,15, foi assassinada a golpes de faca na tarde de domingo, 4, na zona rural da cidade.

De acordo com o site Calila Notícias, Deivid abusar da vítima, que era forçada dar dinheiro para ele sob ameaça. O suspeito já tinha passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas e receptação, em 2017.

Depois do crime, ele fugiu e ficou escondido por cerca de 13h. Ainda segundo o Calila Notícias, ao ser capturado, ele confessou a autoria do crime. Deivid foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Conceição do Coité.

adblock ativo