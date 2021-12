Suspeito de matar policial civil é preso em Feira de Santana

Suspeito de ser o autor dos disparos que resultou na morte do policial civil Ivonilton Nascimento Marques, em Feira de Santana, Anderson Melo Machado foi preso na noite da segunda-feira, 2. O crime aconteceu no último domingo, 1º, no bairro Jardim Acácia. As informações são do site Acorda Cidade.

Melo está preso no Conjunto Penal do cidade e disse, em depoimento, que tinha a intenção de roubar o celular da vítima.

O policial de 52 anos, conhecido como 'Dinho, foi morto na porta de sua casa. Ele estava sentado quando foi surpreendido e baleado na cabeça.

