Suspeito de matar PM morre em confronto com a polícia na Bahia

Um dos suspeitos de matar o sargento PM Françual Manoel dos Santos morreu durante confronto com a polícia na noite deste sábado, 3, em Porto Seguro (a 712 quilômetros de Salvador). Vilson Sacramento Oliveira, 23 anos, estava escondido em uma casa no bairro Pindorama quando os policiais chegaram.

Ele foi localizado após denúncia anônima e foi flagrado por câmeras da região. No imóvel, houve troca de tiros e ele morreu no local. Com o suspeito, foram encontrados um revólver calibre 32 e munições. O material foi apresentado na Delegacia do município.

Os outros dois comparsas de Vilson e também integrantes da quadrilha, Bruno Conceição da Souza, 20 anos, conhecido como "Sherek", Pedro Vinícius dos Santos, 22, o "Bochecha", são procurados pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles também são suspeitos de ter matado o sargento.

“Estamos com diligências ininterruptas na busca por esses criminosos, que costumam atuar não só em Eunápolis, mas também são vistos em Porto Seguro e Belmonte”, disse o delegado Moisés Damasceno, titular da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.

Crime

O sargento Françual Manuel Santos foi morto após ser atingido durante uma troca de tiros no bairro Moisés Reis, em Eunápolis, que é conhecida como local de tráfico de drogas. Na ocasião, ele e outros militares abordaram um veículo onde quatro bandidos estavam. Carlos Andrade de Jesus Chagas, também integrante da quadrilha, foi atingido e morreu na hora.

O PM Françual era lotado na 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Eunápolis, e integrava a corporação há 28 anos. Por meio de nota, a PM lamentou a morte do colega, que era casado e deixou dois filhos.

