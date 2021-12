Suspeito de matar PM é morto em operação no Centro de Salvador

Morreu na noite desta segunda-feira, 22, no bairro da Saúde, em Salvador, um homem suspeito de atirar no soldado da Polícia Militar, Danilo Macedo de Oliveira, 34 anos, no dia 11 de junho. O PM não resistiu e acabou morrendo no dia último dia 18.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma operação conjunta das polícias Militar e Civil encontrou o suspeito de efetuar os disparos contra o soldado, que realizava uma ronda no caminho 7, no bairro Jardim Nova Esperança.

Ainda segundo a SSP, durante tentativa de prisão o homem, de 25 anos, reagiu atirando contra as equipes. Houve troca de tiros e o suspeito, conhecido como "Caneta", foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Com o homem, que possuía passagens por tráfico, roubos e porte ilegal de arma de fogo, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 100 pedras de crack, 89 trouxas de maconha, 30 pinos de cocaína, três celulares e R$ 116 em espécie.

