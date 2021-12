Suspeito de matar pastora diz sofrer agressões em presídio

O pastor Edimar Brito, acusado de matar a também pastora Marcilene Sampaio e a prima dela, Ana Smpaio, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, afirma que vem sendo constantemente agredido dentro da prisão por outro suspeito de ter participado do crime, que aconteceu no último dia 19.

A informação foi dada pelo advogado do suspeito, Antônio Rosa, em entrevista ao blog Suíça Baiana. "Mesmo agora preso ele continua sendo agredido e ameaçado de morte por Adriano mais de uma vez. Isso foi narrado ao delegado titular da DHPP (Delegacia de Homicídios) pelo próprio Edimar", disse o defensor.

Segundo o advogado, Edimar está no Presídio Nilton Gonçalves, de Vitória da Conquista, na mesma cela com os outros dois suspeitos de terem participado do crime, Adriano Silva dos Santos e Fábio de Jesus Santos. "Já comuniquei ao delegado que pedisse ao diretor do presídio para que coloquem eles em celas separadas", disse Antônio Rosa.

O defensor reafirmou a versão do seu cliente, de que não teria sido o autor do crime. Segundo Edimar, ele estava no lugar onde ocorreu o assassinato das duas mulheres, mas sob ameaça do próprio Adriano.

Por fim, o advogado afirmou que a versão dada pela Polícia, de que o crime teria sido motivado por uma desavença entre Edimar e o marido da pastora, Carlos Eduardo, não é verdadeira. "Esse fato noticiado como se fosse recente para gerar o envolvimento de Edimar não tem base sólida. Esse desentendimento aconteceu, sim, mas tem mais de cinco anos", disse. "Meu cliente, inclusive, foi ameaçado por Carlos Eduardo. Edimar fez uma denúncia na polícia, mas houve uma conciliação entre os dois e de lá para cá não houve nenhum animosidade", completou.

Segundo as investigações, Edimar e Marcilene faziam parte da mesma congregaçã, mas a pastora teria deixado a igreja para abrir outra ao lado de seu marido, Carlos Eduardo, levando a maioria dos fiéis.

adblock ativo