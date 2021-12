Suspeito de matar o pai por espancamento é preso em Itabuna

Danilo de Jesus Santos, o "Bura", de 25 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, 7, suspeito de ter matado o pai, o pedreiro Rosivaldo Bispo dos Santos, de 52 anos por espancamento na noite de domingo, 6, na cidade de Itabuna. O jovem estava na companhia da companheira, Valéria Pereira dos Santos, 23 anos, na cidade de Ubaitaba (a 379 km de Salvador e 62 km de Itabuna), também suspeita de ter ajudado na agressão.

A prisão que aconteceu em menos de 24 horas do crime foi realizada por policiais militares, que estavam à procura do casal. Alegando inocência, já que segundo ele não tinha intenção de matar o pai, Danilo contou na delegacia que ficou enfurecido porque o pai o maltratou e o xingou ameaçando agredi-lo. "Tentei me defender, apenas isto. Não o matei, ele deve ter morrido do coração, mas não porque briguei com ele", disse aos policiais, quando foi preso.

Encaminhado para a delegacia, o casal foi autuado em flagrante por lesão corporal seguida de morte. "A companheira segurou a mulher da vítima para evitar que ela ajudasse o marido. A senhora está com escoriações e hematomas provocados por ela", afirmou a delegada Ana Paula Gomes, que responde interinamente pela 1ª delegacia.

Na delegacia, Valéria Pereira tentou se esquivar da acusação dizendo que saiu do imóvel logo que a briga começou e que não viu o companheiro agredir o pai. "Quando saí da casa, o velho estava vivo e discutindo com o filho, não tenho nada a ver com isto. Não matei ninguém", alegou.

O casal foi submetido, na manhã desta terça-feira, 8, a exame de corpo de delito no DPT de Itabuna e depois encaminhado para o presídio da cidade.



Caso - O pedreiro Rosivaldo Bispo dos Santos, morreu na noite de domingo, após ser espancando pelo filho Danilo de Jesus Santos, depois de uma discussão. O motivo da briga foi que a vítima teria impedido que o filho fizesse sexo na sala da casa com sua companheira. O pedreiro foi agredido a socos e chutes e ficou desacordado. Foi levado para o Hospital de Base e faleceu logo após ter dado entrada.

Marizete ferreira de Jesus, esposa da vítima e mãe do suspeito, disse que o filho é usuário de drogas e que por isto são constantes atos de violência na residência dos pais e com vizinhos. "Ontem ele estava namorando com a mulher e percebemos que fazia sexo, então meu esposo pediu que ele parasse e respeitasse a gente, o que o deixou transtornado", contou.

