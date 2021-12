Suspeito de matar o irmão no Bairro da Paz é preso no Ceará

Foi preso na tarde de terça-feira, 27, o motorista de transporte por aplicativo Waldenir Gomes Oliveira, 27 anos, suspeito de matar o próprio irmão, Anderson Souza Gomes, com um tiro no peito, após uma discussão no Bairro da Paz, em Salvador. Waldenir foi localizado pela polícia no município de Brejo Santo, no interior do Ceará, 24 horas após ter a prisão decretada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde o dia do crime, ocorrido no domingo, 25. Ele foi localizado após ter o carro usado na fuga identificado por uma câmera de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP/CE).

Os dados do veículo já constavam no sistema, após a polícia receber informações de que Waldenir teria fugido para o Ceará. Ainda segundo a polícia, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Brejo Santo, onde confessou o crime e teve o mandado cumprido. Ele será recambiado para Salvador.

