Suspeito de matar mulher grávida com 22 facadas é preso em Jacobina

Adenilson Alves da Silva foi detido nesta quarta-feira, 4, após ser apontado como o principal suspeito de assassinar, com 22 facadas, a mulher Débora Santos de Oliveira. Ela estava grávida de dois meses. O crime ocorreu na cidade de Jacobina (a 341 quilômetros de Salvador), no dia 23 de junho, após o casal retornar de uma festa junina.

De acordo com o Site Jacobina 24 Horas, o homem foi localizado escondido na casa de parente no povoado do Tapuio, na zona rural da cidade. O suspeito ainda teria tentado fugir para um matagal, mas foi alcançado pelos policiais e apresentado à Delegacia Territorial de Jacobina.

Débora estava gravida de dois meses quando foi assassinada pelo companheiro

adblock ativo