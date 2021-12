Suspeito de matar mulher em SP é preso em cidade da BA

Willy Gorayeb Liger, 27 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 23, na cidade de Ubaitaba (a 373 quilômetros de Salvador). Ele é suspeito de ter matado Débora Soriano de Melo, 23 anos, no último dia 14 de dezembro, dentro de um bar na Mooca, na zona leste de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, Willy foi encontrado na casa de familiares no município de Ubaitaba, para aonde teria fugido. Ele confessou o crime espontaneamente ao ser preso.

Willy ainda disse que no local do assassinato, ele e Débora estavam usando cocaína. Ele teriam entrado em luta corporal após a vítima querer mais drogas. Débora foi estuprada e morta com um bastão de beisebol. As informações são do site Ubaitaba Urgente.

