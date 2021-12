Suspeito de matar motorista da Uber por ciúme é preso ao tentar fugir

Roberto de Souza Pinheiro, 27 anos, suspeito de matar um motorista da Uber em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), foi preso nesta terça-feira, 26. Segundo o site Acorda Cidade, ele estava com passagem comprada e de malas feitas, pronto para fugir para a cidade de Osasco, em São Paulo, onde nasceu.

Ainda de acordo com o site, o homem confessou na delegacia que matou Valdir Cerqueira de Almeida, 31 anos, por ciúmes de sua mulher, que manteria uma relação com o motorista. O crime aconteceu na última terça, 19. Ele disse que se passou pela esposa e marcou um encontro com a vítima, por meio de um aplicativo de encontro, o mesmo usado pela mulher dele para conversar com Valdir.

O motorista da Uber foi morto com vários golpes de faca no rosto, pescoço, tórax, braço esquerdo e mão. O corpo dele foi encontrado em uma rua que liga o bairro do Aviário, em Feira, à BR-324.

À equipe do Acorda Cidade, Ricardo disso que o relacionamento dele com esposa estava abalado, mas que ele tentava uma reaproximação. No dia do encontro com o motorista, o suspeito contou que teria levado a faca para assustar o homem a fim de afastá-lo da mulher.

A prisão foi feita pelo delegado André Ribeiro, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRF) de Feira, após um contato da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre um acidente envolvendo o veículo GM/Agile, de placa JSY-0754.

Sem ainda ser identificado como o assassino do motorista, o homem foi socorrido para Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), também em Feira. Ainda conforme o site, no dia seguinte, ele fugiu da unidade de saúde. Os policiais localizaram o veículo no pátio da PRF e, dentro do automóvel, encontraram a faca usada no crime.

“Ele é um elemento bastante ciumento. A sua própria companheira disse que, ao longo do relacionamento, ele sempre mostrou esse comportamento ciumento e possessivo e foi por conta disso que ocorreu o crime", disse o delegado, ao Acorda Cidade.

Roberto de Souza foi encaminhado para o Conjunto Penal do município, onde está detido à disposição da Justiça.

