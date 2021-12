Suspeito de matar menino de 8 anos é executado com mais de 20 tiros em Eunápolis

O suspeito de assassinar um menino de oito anos com um tiro no peito, foi executado na madrugada desta segunda-feira, 14. O crime ocorreu na casa onde ele estava escondido nas proximidades da Vila Olímpica, no bairro Paquetá, em Eunápolis (a 647 quilômetros de Salvador).

Conforme o site Radar 64, após cerca de oito homens encapuzados retirarem João Vitor Fonseca Cardim, 20 anos, de dentro do imóvel, ele foi alvejado mais de 20 vezes em via pública.

João Vitor, que foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança da região onde o crime aconteceu, estava sendo procurado pela polícia desde o domingo, 13.

adblock ativo