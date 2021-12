Suspeito de matar menino de 8 anos com tiro no peito é identificado

O homem suspeito de assassinar um garoto de 8 anos com um tiro no peito foi identificado pela polícia por meio de imagens de câmeras de segurança. João Vitor Fonseca Cardim, conhecido como "JV", de 20 anos, ainda acompanhou o velório da criança.

A vítima, Joelson Neto França de Oliveira, foi morta no último domingo, 6, enquanto estava com familiares em um bar na avenida Dom Pedro II, em Eunápolis (a 526 quilômetros de Salvador).

Conforme informações da Polícia Civil, o alvo de João Vitor seria o tio do menino, identificado como Iago França dos Anjos, 24 anos, por conta de uma dívida de R$ 400 provenientes do tráfico de drogas. Iago alegou em depoimento a polícia que a dívida havia sido quitada uma semana antes do atentado. Ele ainda confessou ser usuário de drogas e afirmou ter deixado de praticar tráfico de drogas.

Imagens divulgadas pela polícia mostram o suspeito se aproximando das vítimas e aguardando a oportunidade de agir. Na sequência ele segue em direção ao estabelecimento comercial e rapidamente volta correndo a pé. João teria deixado a cidade há alguns dias. A expectativa é que ele se apresente a polícia.

