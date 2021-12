Suspeito de matar irmão é preso em Feira de Santana

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, 27, na Fazenda Olhos D’Águas das Moças, no distrito da Matinha, em Feira de Santana. Wilson do Carmo é suspeito de ter assassinado o irmão, Junior do Carmo Rosa, com golpes de facão.

O corpo tinha ferimentos no tórax, barriga, pescoço, cabeça, axila direita e braço esquerdo. Junior do Carmo morreu no local. Segundo informações do site 'Acorda Cidade', as investigações preliminares apontam uma rixa antiga por causa de uma herança, o que teria motivado o assassinato.

Wilson do Carmo foi levado à delegacia, onde disse já ter cumprido 12 anos de prisão por ter matado a esposa em 2004. O suspeito também tem um mandado de prisão em aberto.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, para a perícia.

